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В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей

02.02.2018 22:19
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В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей

Оккупационная власть «ЛНР» позволила боевикам удерживать людей без суда до 30 суток

Так, оккупанты отметили, что это необходимо для «недопущения распространения фашизма и национализма» и реакции на действия «диверсантов».

Теперь в их «Конституции», содержится следующий текст: «Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, кроме случаев, предусмотренных законом «.

Напомним, в Украине и на России силовики не могут задерживать граждан на срок более 48 часов без соответствующего решения суда.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЛНР, АТО
 
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