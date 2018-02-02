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В НБУ сообщили о рисках роста трудовой миграции из Украины
В течение ближайших лет в НБУ прогнозируют рост трудовой миграции из Украины.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в представленном на веб-сайте центробанка Инфляционном отчете за минувший месяц. В том числе, отмечается, что процессы миграции в ближайшие несколько лет усилятся, особенно в Польшу. «В качестве дополнительного риска активизации трудовой миграции из Украины является рост количества студентов, которые получают образование за рубежом», – указанно в документе.
Нацбанк при этом отмечает, что за последние несколько лет потоки украинских мигрантов в Польшу в значительной мере выросли в связи с ростом ее экономики, более простых правил трудоустройства, предоставления множества преимуществ и возможностей для украинцев, у которых есть карта поляка, а также упрощения пересечения границы после введения безвизового режима с государствами-членами Европейского союза.
Кроме того, регулятор привел данные Eurostat, в соответствии с которыми 87% видов на жительство, которые граждане Украины получили в ЕС в 2016 году, предоставила именно Польша. Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в течение первого полугодия 2017 года, получили украинские граждане.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, миграция
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