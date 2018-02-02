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Власти Украины собираются взять огромный кредит в Китае

02.02.2018 17:45
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Власти Украины собираются взять огромный кредит в Китае

Кабмин Украины планирует заключить рамочное кредитное соглашение с Китаем и получить семь миллиардов долларов, которые будут направлены на различные инфраструктурные проекты.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Виктор Довгань, замминистра инфраструктуры. «Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной», - заявил заместитель министра. По его словам, Украина уже заключила несколько контрактов, общая сумма которых достигает двухсот миллионов евро.

Эти контракты были заключены с компаниями из Китая, и средства будут направлены на строительство дорог в текущем году. Кроме того, в ближайшее время будет подписан контракт на строительство моста недалеко от Кременчуга. Ранее стало известно, что несколько китайских компаний собираются строить метро на Виноградарь в Киеве, и строительство займет около пяти лет. 



Теги: Украина, Донбасс, кредит
 
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