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Глава Минобороны Украины во время визита в США назвал предоставление оборонного летального оружия "мощным сигналом агрессору"
Министр обороны Украины Степан Полторак встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Во время беседы подняли тему предоставления Штатами новых видов оружия Украине.
"США есть и будет главным стратегическим партнером для Украины. США с начала российской агрессии стали на защиту Украины и поддержали нас в борьбе за территориальную целостность государства, - отметил Полтора. - Нам было бы трудно без этой поддержки: эффективная совещательная, финансовая помощь, тренинговые программы, - все это - успешные ВСУ. Успешные реформы - единственный способ укрепить обороноспособность страны. Я благодарен правительству США, Конгрессу и президенту США за предоставление Украине оборонной летальной оружия. Это было своевременное и правильное решение. Это поддержка нашего молодого государства, мощный сигнал агрессору, что Украина не одна. Это мощный сигнал партнерам, что с Украиной необходимо сотрудничать, ведь она борется за мир на европейском континенте. Наш путь необратим - он связан с построением сильного демократического государства".
По словам Полторака, были рассмотрены механизм, связанный с решением США передать Украине летальное оружие. "Мы обсудили, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", - отметил глава украинского оборонного ведомства.
Теги: Украина, США, оружие, агрессия, оборона
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- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение09:28
- Глава Минобороны Украины во время визита в США назвал предоставление оборонного летального оружия "мощным сигналом агрессору"09:22
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