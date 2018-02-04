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Украина стала ближе к НАТО
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ уже на 90% адаптированы к стандартам Североатлантического альянса (НАТО).
"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса к концу 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю – это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться", – подчеркнул глава Минобороны Украины в интервью "Голосу Америки".
Полторак напомнил: "В НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны, а вступает страна в целом, и для этого нужно провести ряд серьезных реформ во всех направлениях… Мы во время войны ни в коем случае не можем проводить эксперименты: у нас очень мало времени, и мы не имеем права на ошибку. У нас нет возможности потерять управления войсками хотя бы на мгновение. Мы должны своевременно и быстро принимать решения".
Напомним, что министр обороны Украины находится с визитом в США. Он уже провел встречу с главой Пентагона, поблагодарив за всестороннюю поддержку Украины со стороны Штатов во время российской агрессии.
Теги: Украина, США, НАТО, Минобороны, Полторак
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