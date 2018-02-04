В Киеве отмитинговали спокойно

04.02.2018 17:38

Сегодня, 4 февраля, во время проведения массовых акций в центре Киева, правонарушений зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Издание 112.ua отмечет, что в столице Украины состоялось три крупных акции: упрощенной растаможки требовали владельцы автомобилей с европейскими номерами; состоялась акция против деятельности Национальных дружин; прошел митинг сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, действующего лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили (требовали отставки президента Петра Порошенко и перевыборов Верховной Рады).



В полиции сообщают, что по предварительным подсчетам, в массовых мероприятиях сегодня участвовали около 3,5 тыс человек.