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В Крыму высадился немецкий "десант"

04.02.2018 15:10
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В Крыму высадился немецкий "десант"

В оккупированный Россией Крым прибыла делегация немецких парламентариев, представляющих правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии".

"Безответственный вояж нескольких политиков из партии "Альтернатива для Германии" местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - заявил по этому поводу посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, что Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается ни одной цивилизованной страной мира. За свои действия в Крыму и на Донбассе РФ стала мировым изгоем и была обложена санкциями.



Теги: политика, Украина, Крым, визит, Германия
 
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