«Бабушкино молочко»: в украинских селах распространяются нехорошие слухи

05.02.2018 17:50

В Украине введут ограничения на использование молока второго сорта. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Обозреватель.

В частности, с 1 июля буде введен государственный стандарт по ограничению использования молока от населения.

"По селам уже поползли слухи о намерении людей вырезать скот", – говорится в сюжете.

При этом у Министерства аграрной политики и продовольствия Украины есть весьма существенные претензии к действию новых норм ДСТУ, поскольку по многим параметрам эти стандарты не соответствуют европейским.

"В условиях, когда 80% молока собирается в хозяйствах населения, когда от функционирования рынка сырого молока зависит благосостояние сотен тысяч жителей села – государство должно принимать очень взвешенные решения и Минагрополитики всегда будет отстаивать именно интересы мелких сельских хозяйств", – заявлял замглавы ведомства Максим Мартынюк.