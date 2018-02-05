Дело Саакашвили: суд вынес новое решение

05.02.2018 17:18

Защита экс-губернатора намерена обратиться в Конституционный суд

Киевский апелляционный административный суд на заседании в понедельник подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По мнению адвокатов Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины как лица без гражданства.

"Решение миграционный службы с сегодняшнего дня вступило в силу, и это, к сожалению, дает много оснований и существуют риски для Михеила Саакашвили, чтобы власть готовила и реализовывала планы о его возможном незаконном выдворении из Украины, а также принятия решения о незаконном экстрадиции", – подчеркнул после заседания суда адвокат Руслан Чернолуцкий.

При этом он отметил, что решение, которое вступает в силу уже с 5-го февраля, будет обжаловано в Конституционном суде. "А дальше, если суд конституционной инстанции не поддержит нашу позицию и не отметить это решение, то будем дальше двигаться и защищать права Михеила Саакашвили. У нас еще есть европейские инстанции", – указал адвокат.

Напомним, 26 июля прошлого года стало известно, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Сначала об этом стало известно от Государственной миграционной службы. Позже стало известно, что соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Как объяснили в Миграционной службе, основаниями для лишения гражданства стали: добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия; приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

В свою очередь, сам Порошенко объяснил, почему политик остался без паспортагражданина Украины. По его словам, он был вынужден подписать указ о лишении гражданства, так как действовал согласно закону Украины.

Источник: https://www.segodnya.ua