- За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию22:15
- Как изменился штат Кабинета министров21:47
- Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт21:30
- Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии21:18
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Осталось немного: в Украине сделали впечатляющее заявление о вступлении в НАТО19:12
- Украины массовой скупают б/у автомобили: рынок вырос в 2,4 раза18:50
Дело Саакашвили: суд вынес новое решение
Защита экс-губернатора намерена обратиться в Конституционный суд
Киевский апелляционный административный суд на заседании в понедельник подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
По мнению адвокатов Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины как лица без гражданства.
"Решение миграционный службы с сегодняшнего дня вступило в силу, и это, к сожалению, дает много оснований и существуют риски для Михеила Саакашвили, чтобы власть готовила и реализовывала планы о его возможном незаконном выдворении из Украины, а также принятия решения о незаконном экстрадиции", – подчеркнул после заседания суда адвокат Руслан Чернолуцкий.
При этом он отметил, что решение, которое вступает в силу уже с 5-го февраля, будет обжаловано в Конституционном суде. "А дальше, если суд конституционной инстанции не поддержит нашу позицию и не отметить это решение, то будем дальше двигаться и защищать права Михеила Саакашвили. У нас еще есть европейские инстанции", – указал адвокат.
Напомним, 26 июля прошлого года стало известно, что Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Сначала об этом стало известно от Государственной миграционной службы. Позже стало известно, что соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.
Как объяснили в Миграционной службе, основаниями для лишения гражданства стали: добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия; приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.
В свою очередь, сам Порошенко объяснил, почему политик остался без паспортагражданина Украины. По его словам, он был вынужден подписать указ о лишении гражданства, так как действовал согласно закону Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, суд, решение, Саакашвили
- Незаконно установленные торговые ряды сравняли с землей
- Донецкий суд запретил свободное развитие русского языка
- Судебные исполнители Донбасса завалены работой
- Донецким властям советуют думать о греческом и болгарском языках, а не о русском
- В Киевской области нашли фальшивые решения судов о пересчете пенсий инвалидов-чернобыльцев
- В Донецкой области судебные исполнители завалены работой
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
- За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию22:15
- Как изменился штат Кабинета министров21:47
- Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт21:30
- Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии21:18
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)20:26
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники