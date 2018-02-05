Евреи призвали наказать польские власти с помощью Украины

05.02.2018 11:48

Моше Асман, который является главным раввином Украины, обратился с призывом к израильскому правительству перенести место проведения «Марша живых» из Польши в Украину из-за приятого недавно депутатами польского Сейма закона о нацистских преступлениях, сообщает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». Стоит отметить, что для участия в мероприятии в Польшу и Израиль традиционно приезжают представители еврейской молодежи из разных стран мира, для изучения истории Холокоста.



«В качестве ответа на закон, «запрещающий говорить правду о том, что произошло во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить «Марш живых» для израильских школьников», - говорится в обращении. Кроме того, раввин считает, что подобный шаг способствовал бы усилению «наказания для Польши», так как каждый год представители израильской молодежи тратят не один десяток миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.



Асман считает, что нужно включить в программу «Украинского марша живых» такие исторические места как Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь во Львове и десятки других мест, где страдали и погибали евреи.