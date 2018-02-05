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Как изменился штат Кабинета министров
Секретариат Кабинета Министров Украины увеличил штат своих сотрудников почти на сотню человек
Так, по состоянию на 1 января 2018 года Секретариат КабМина насчитывает 828 сотрудников, в том числе 40 человек работают в аппарате премьер-министра и 50 – в патронатных службах вице-премьеров.
В КМУ такое резкое увеличение штата пояснили появлением в структуре новых директоратов, к примеру, аппарата Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью, а также набором специалистов по вопросам реформ.
Интересно, что численность сотрудников Секретариата КМУ по сравнению с 1 января 2014 года увеличилась на 98 человек. В период 2014 – 2015 наблюдалась тенденция к сокращению штата КМУ. Так, по состоянию на 1 января 2014 года в КМУ работали 730 сотрудников, а по состоянию на 1 января 2015 года – 664 сотрудника. К январю 2016 года их насчитывалось – 583 человека. Однако с 2017 года штат стал постепенно расти.
Как сообщала ранее Politeka, премьер-министр Владимир Гройсман потратил в 2017 году на командировки за границу почти 200 тысяч гривен – средства были предусмотрены хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров и составили 188,1 тыс. гривен.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Украинские новости
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин
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