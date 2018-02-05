Конец дела Зайцевой: стали известны детали

05.02.2018 08:50

Дело виновницы харьковского ДТП Елены Зайцевой подходит к концу, также как и срок ее ареста.

Об этом сообщается на сайте суда.

Так, правоохранители завершили расследование резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибло шесть человек. Обратим внимание, что оно расследовалось по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следует уточнить, что согласно решению суда, срок ареста девушки истекает 14 февраля этого года.

Напомним, харьковский суд поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения для Елены Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове. Таким образом, девушка будет находиться в СИЗО до 14 февраля 2018 года.

Источник: https://from-ua.com