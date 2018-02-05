Множество полиции, спецназовцы и скорые: в Киеве открыли стрельбу

05.02.2018 11:30

В Киеве состоялись перестрелка и драка из-за замечания в Княжем Затоне

Об этом сообщили в социальных сетях.

«Автомобиль BMW выехал со двора – в авто двое. Неизвестном мужчине не понравилось, как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Затем ссора, потом драка, а через 20-30 секунд раздались звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненый мужчина исчез в одном из подъездов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте оперативно появилось множество экипажей патрульной полиции, бойцы спецподразделения ППОП, полиция охраны и медики. Также на место отправилась следственно-оперативная группа.

Источник: Politeka