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Множество полиции, спецназовцы и скорые: в Киеве открыли стрельбу
05.02.2018 11:30
В Киеве состоялись перестрелка и драка из-за замечания в Княжем Затоне
Об этом сообщили в социальных сетях.
«Автомобиль BMW выехал со двора – в авто двое. Неизвестном мужчине не понравилось, как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Затем ссора, потом драка, а через 20-30 секунд раздались звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненый мужчина исчез в одном из подъездов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте оперативно появилось множество экипажей патрульной полиции, бойцы спецподразделения ППОП, полиция охраны и медики. Также на место отправилась следственно-оперативная группа.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, стрельба, полиция
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