Новые амбулатории и Интернет в селах: как продвигается медицинская реформа

05.02.2018 13:00

В прошлом году более полумиллиона человек в Украине попали на прием к врачу с помощью онлайн-записи. Такие данные приводит медицинская информационная программа Helsi, вошедшая в национальную электронную систему здравоохранения eHealth. Возможность записаться к специалисту через Интернет предоставляют почти все медицинские учреждения столицы и некоторых других городов Украины. Однако медреформа предусматривает гораздо более широкое использование современных технологий и электронного документооборота, в частности в сельских амбулаториях и медпунктах. Вводить некоторые новшества начали еще в прошлом году. Центр общественного мониторинга и контроля выяснил, что уже удалось сделать и какие изменения – еще впереди.





Электронные карты и больничные

31 января 2018 года в Украине вступили в силу законы, которые легли в основу медицинской реформы. Это закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» и «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности». Это означает, что теперь медицинская реформа быстро наберет обороты. Уже в апреле Минздрав начинает широкомасштабную национальную кампанию «Выбери своего доктора», которая должна помочь гражданам окончательно определиться с терапевтом или семейным врачом, который будет присматривать за их здоровьем. В министерстве напоминают, что с таким специалистом нужно заключить договор, или так называемую декларацию. По состоянию на 2 февраля свой выбор уже сделали почти 31 тысяча украинцев. Об этом свидетельствует статистика Национальной электронной системы здравоохранения eHealth. Благодаря этой системе с 1 июля 2018 года медики первичного звена начнут переходить на новый порядок оплаты труда – в соответствии с количеством пациентов и заключенных с ними деклараций.

Чтобы подписать такой договор, человеку необходимо предоставить врачу паспорт, идентификационный код и номер телефона, на который придет смс с подтверждением. В случае отсутствия мобильного телефона врач должен внести в систему не только декларацию, но и добавить копии документов пациента. Такой механизм позволит избежать появления «мертвых душ» у врача, и оплату он получит только за реальных клиентов.

«Электронный инструментарий создаст дополнительные возможности для проверки, так как за одного пациента государство платит только один раз», – пояснил руководитель проектного офиса eHealth Роман Бугай.

По словам господина Бугая, следующий этап развития системы – это введение электронных медицинских карт. Весь анамнез пациента, результаты его анализов, течение болезни будут храниться не в регистратуре, а в онлайн формате. Таким образом вся информация будет доступна врачу в любой момент, а если больной запишется к другому специалисту, тот сможет быстро ознакомиться с этими данными. До конца года в министерстве также планируют ввести электронные больничные листы. Это позволит не только упростить документооборот, но и положит конец бизнесу на справках, которые сегодня можно легко купить.

«Известны случаи, когда врач за день оформил 75 больничных, и больница выдала 20 тыс. больничных. Явно здесь работает схема. Когда запустится электронный реестр, можно будет отслеживать все больницы страны», – отмечает координатор проекта правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Оксана Величко.

Компьютер – в каждое село

Эксперты сомневаются, что почувствовать преимущества еHealth смогут все украинцы. Поскольку сегодня в большинстве сельских амбулаторий и медпунктов нет ни компьютерной техники, ни доступа в Интернет.

«В районные центры, в принципе, «Укртелеком» провел все коммуникации, но амбулатории находятся не только в райцентрах, но и в отдаленных селах, поэтому к ним еще надо дотянуть коммуникации», – делиться мнением заведующий отделом медицинских информационных систем «Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем» НАНУ Александр Коваленко.

В Министерстве уверяют, что подключиться к eHealth смогут все медучреждения, независимо от их расположения. Поскольку в Украине уже началась имплементация закона о сельской медицине, который предусматривает обеспечение всех сельских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов набором современной диагностической аппаратуры и компьютерами с выходом во всемирную сеть. По информации Минздрава, в Гадячском районе на Полтавщине в начале 2018 года уже компьютеризировали все сельские и городские амбулатории, ФАПы и районную больницу.

«Создав единую сеть Гадячского района, мы объединили дневной стационар и амбулатории. Это обеспечивает быстрый обмен данными. Специалист центральной районной больницы видит, что происходит в селе, дальше эта информация попадает в стационар. Эта система обеспечивает контроль за качеством медицинской помощи», – рассказывает председатель Гадячской райгосадминистрации Алексей Матюшенко.

Также в январе этого года 10 компьютеров получил центр первичной медико-санитарной помощи Нововоронцовского района Херсонщины – одного из самых отдаленных уголков области. Оснащение амбулаторий продолжается и в других регионах Украины.

«Мы значительно повысим уровень медицинской защиты и медицинских услуг для 14-15 млн украинцев, живущих в сельской местности», – подчеркнул глава государства Петр Порошенко.

Новая сеть амбулаторий

Чтобы амбулатории могли эффективно работать, медреформа также предусматривает создание разветвленной сети медицинских учреждений первичной помощи. Минздрав совместно с Минрегионстроем разработал специальную методику формирования такой сети. На основе этих рекомендаций до 1 февраля местные общины должны были решить, какие медицинские учреждения нуждаются в переоборудовании и реконструкции, где необходимо построить новую амбулаторию или медпункт, а где – улучшить инфраструктуру или достроить жилье для медика. Проекты будет утверждать Министерство здравоохранения.

«Мы проводим консультации с местным органами самоуправления и врачами касательно амбулаторных участков, которые должны появиться на территории района с покрытием всей площади сельской территории, включая населенные пункты и небольшие города, – рассказывает вице-премьер-министр Геннадий Зубко. – Нам необходимо переориентировать первичное звено медицины непосредственно на амбулаторию, где есть врач, оборудование, транспорт и качественные возможности первичной помощи».

При формировании сети местным властям необходимо учесть потребности каждого населенного пункта и равномерно распределить медучреждения в пределах своей общины, района и области. Так, в городке с населением более 15 тысяч человек должен работать центр медико-санитарной помощи со штатом не менее 7 семейных врачей или терапевтов. А в селе на 750 человек будет достаточно медпункта, где людей будет принимать фельдшер или медсестра и куда периодически будет наведываться врач.

В Минздраве отмечают, что качественные изменения в медицинских услугах возможны только при активном участии общин и местных органов самоуправления. Медицину можно сделать эффективной, современной и максимально приближенной к потребностям каждого украинца – в селе или городе.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля