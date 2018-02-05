Осталось немного: в Украине сделали впечатляющее заявление о вступлении в НАТО

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Украина исполняет амбициозный план соответствия стандартам НАТО на 90%.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Голосу Америки".
"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года - мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения - 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю - это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы пребываем", - сказал Полторак.
По словам министра, в Украине необходимо провести ряд серьезных реформ по всем направлениям.
"Конечно, это непосредственно является одним из главных условий готовности стран Альянса, но я хотел бы, чтобы мы тоже понимали - в НАТО вступают не вооруженные силы и не Министерство обороны - в НАТО вступает страна в целом, и мы над этим работаем в Украине, этим занимается президент Украины, этим занимается правительство, чтобы страна была готова к вступлению в Альянс. Мы должны провести ряд серьезных реформ практически по всем направлениям", - добавил Полторак.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
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