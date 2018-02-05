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Парубий анонсировал назначение нового руководителя НБУ

05.02.2018 15:40
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Парубий анонсировал назначение нового руководителя НБУ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что Верховная Рада в феврале назначит нового руководителя Национального банка Украины. Об этом он заявил 5 февраля на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге в парламенте, передает УП.

"Уже есть представление, но нужно решение комитета, также я планирую, что было бы правильным, чтобы кандидатура, которая планируется на руководителя Национального банка, смогла встретиться со всеми фракциями парламента", - сказал Парубий.

"Я предполагаю, что решение комитета может быть еще на этой неделе, но сама постановка вопроса в повестку дня будет зависеть от того, когда будет комитет и когда состоится собеседование со всеми фракциями", - добавил Парубий.

"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и безотлагательно поставить его на рассмотрение Верховной Рады", - уточнил спикер.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, НБУ, Парубий, глава
 
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