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Погрелись, и хватит: украинские синоптики озвучили леденящий душу прогноз

05.02.2018 16:58
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Погрелись, и хватит: украинские синоптики озвучили леденящий душу прогноз

В понедельник днем, 5 февраля, в Киеве без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха 5-7 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр, передает Корреспондент.

На западе Украины днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха - до минус 9.

На севере без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха до 9 градусов мороза.

В центре без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 1-8 градусов мороза.

На востоке днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха до 8 градусов мороза.

На юге без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 3 тепла до 3 градусов мороза.

В Крыму без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 4 тепла до 3 градусов мороза.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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