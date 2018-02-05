Повышение «минималки»: Эксперты дают неутешительные прогнозы для рядовых украинцев

05.02.2018 15:20

Увеличение денежной массы (гривни) без подтвержденного роста производства ведет к инфляции и обесцениванию национальной валюты.



В свои 40 лет Надежда из Константиновки поменяла несколько мест занятости. Причины на то были разные: условия труда не устраивали, сумма зарплаты или график рабочей недели. Последние два года женщина работает на «частника». Претензий к работодателю у нее много, но уходить пока не собирается.



– К сожалению, в нашем провинциальном городе выбор мест трудоустройства не велик, – говорит Надежда. – Уровень безработицы растет, а у меня трое детей, которых надо на «ноги поставить». Можно было бы уехать на заработки в другую страну, но бросить семью я не могу. Вот и приходится довольствоваться тем, что есть.



В 2017 году правительство повысило «минималку» до 3200 грн. Надежда этому, конечно, обрадовалась. Но после того, как в конце месяца получила кровно заработанные, поняла, что радоваться рано.



– Начальство собрало всех сотрудников и объявило, что персонал должен написать заявление на «полставки», - продолжила женщина. – Работать же мы и дальше будем полную смену, и «в конверте» получать остальную часть денег. У недовольных выбор один – уволиться.



С 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличилась на 523 грн. и составила 3723 грн. Надежда признается, что эта новость ее скорее огорчила.



– Неужели правительство не понимает, что на практике многие этих денег официально так и не получают. Очередное популистское заявление, которые не улучшит жизнь рядовых украинцев, – добавила мать троих детей.



Предприниматель из Дружковки А. известию о повышении «минималки» также не обрадовался:



– Я отношусь к представителям малого бизнеса. У меня работает всего три человека. Наших доходов едва хватает на аренду помещения, зарплаты и товарооборот. Скажу честно, еще одного повышения «минималки», я не потяну,– делится наболевшим мужчина. – У меня будет два пути: закрыться или придумывать «схемы». Например, просить сотрудников, чтоб писали заявление на полставки, а работали, как обычно, и платить им «в конверте». Ведь помимо того, что я обязан буду больше платить сотрудникам (это ладно, это нормально), но ведь у меня и налоги моментально вырастут. А товары на закупке дорожают (доллар-то снова вверх полез), аренду не сегодня-завтра поднимут, а покупателей больше не становится, они ведь тоже беднеют из-за инфляции. Складывается впечатление, что государство не заинтересовано в малом и среднем бизнесе.



Что думают эксперты



Игорь Руденко, независимый политический эксперт:



«Повышение минимальной заработной платы без повышения экономического роста государства, производительности труда и улучшения рыночного климата экономически не обосновано, и потому губительно. Кроме того, реальное повышение заработной платы в Украине должно происходить путем вывода скрытой оплаты труда и перевод её в реальную заработную плату. Для этого должны произойти изменения налоговой нагрузки (уменьшение) на предприятия, чтобы стало не выгодно платить зарплату в «конвертах».



Немного статистики:



Доля заработной платы в ВВП в европейских странах, США, Японии – 72-73% Доля заработной платы в ВВП в Украине – 35%. Отсюда следует два вывода:



1. Заработная плата в Украине существенно занижена.

2. Темп роста заработной платы должен зависеть от темпов роста производительности труда.

Нельзя ставить телегу перед лошадью



Сначала должен произойти рост экономики, рост производительности труда, тогда можно повысить уровень зарплаты. Вернемся к статистике:

1. Рост экономики Украины за 2016 год – 2,2%, за 2017 год – 2,0%

2. Рост производительности труда в Украине в 2016 году – 1%, в 2017 году– 0,9%

3. Повышение минимальной заработной платы в 2017 году – на 100%, в 2018 году – на 16,3%.



Дисбаланс – налицо



Увеличение денежной массы (гривни) без подтвержденного роста производства ведет к инфляции и обесцениванию национальной валюты. Повысить производительность труда, а значит, и зарплату, можно, понижая затраты производства. Но для этого необходимо снижать энергоемкость производства, инноватизировать производство, т. е. не стерилизовать средства, а инвестировать их в обновление основных фондов, решать проблемы, связанные с подготовкой кадров высшей квалификации, утечкой мозгов, профанизацией образования, незаинтересованностью бизнеса в инноватизации и т. д.



Пример для мелкого собственника (для понимания простого гражданина):



Работая на внутреннем рынке Вы имели 10 наемных работников и платили им мин. з/п – 3200 грн. За год у Вас увеличились расходы на коммунальные услуги, перевозку (бензин), сырье. Вы потеряли рынки сбыта за счет крупных финансово-промышленных групп, вытесняющих мелких игроков рынка. Теперь Вы должны своим 10 работникам платить 3723 грн. И заплатить налог на зарплату – 22% ЕСВ.



Подсчитываем: в 2017 году расход на 10 работников был – 39040 грн. В 2018 году расход на 10 работников стал – 45420,6 грн. При этом увеличились расходы предприятия, производительность труда не увеличилась, а платить необходимо на 6380 грн. в месяц больше.



Что Вы будете делать:

1. Или сократите число работников.

2. Или свернете производство.

3. Или уйдете в «тень».



Любой из этих вариантов не способствует росту экономики государства».

Автор статьи: Наталья Николаева, журналист

Источник: http://zi.dn.ua