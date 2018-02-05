Прокуратура АРК открыла уголовное дело против депутатов из Германии

05.02.2018 21:18

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное дело по факту поездки группы депутатов из Германии в Крым. Как информирует replyua.net, об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.



В сообщении, в частности, говорится, что прокуратура начала досудебное расследование в уголовном деле по факту нарушения гражданами Германии порядка въезда на временно оккупированную территорию. Такое заявление в прокуратуру направило посольство Украины в Германии. В прокуратуре сообщили: «Было установлено, что 03 февраля текущего года, вопреки установленному определенному порядку въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым приехали граждане Федеративной Республики Германия, планировавшие использовать свою поездку для переговоров с представителями российской оккупационной власти».



Напомним, ранее сообщалось, что вечером 3 февраля немецкие депутаты в количестве девяти человек приехали на оккупированный Крымский полуостров. В состав делегации входят депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Рейн-Вестфалии, Берлина и Бранденбурга. Насколько известно немецкие депутаты будут находиться в Крыму до 9 февраля. В свою очередь правительство Германии раскритиковало депутатов ФРГ, которые посетили Крым, о чем в своем аккаунте в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, ссылаясь на представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт.