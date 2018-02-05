Саакашвили анонсировал скорое представление своего Кабмина и кандидатов в президенты

05.02.2018 07:10

Возглавляющий партию «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что обнародует перечень кандидатов на правящие должности в украинской власти на очередном митинге 18 февраля, сообщает replyua.net. «До 18 февраля наша команда представит новое правительство и десятки кандидатов в президенты. Для участия в следующем марше приведите еще одного человека. Мы не располагаем средствами для того, чтобы собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку», — сказал Саакашвили во время сегодняшнего митинга на Европейской площади в центре Киева в воскресенье.



Политик также добавил, что на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, «фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку украинского президента Петра Порошенко. «И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим – чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли», — сказал Саакашвили.



Как уже сообщалось, в центре Киева прошел митинг, организованный партией «Рух нових сил» с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти. Несколько тысяч участников митинга до этого прошли «Маршем за будущее» по центральным улицам украинской столицы.