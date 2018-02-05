Срочно: в Раду внесут секретный законопроект, написанный с НАТО

05.02.2018 18:10

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении в Верховную Раду закона “О национальной безопасности Украины”

Об этом говорится в указе президента №21 от 5 февраля.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Этим указом Порошенко одобрил решение СНБО от 17 января 2017 года о проекте соответствующего закона.

Этот законопроект разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза. Целью законопроекта является приведение украинской законодательной базы в соответствие со стандартами НАТО. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Полторак рассчитывает, что Рада сможет утвердить эту инициативу уже в первом квартале 2018 года.

Напомним, более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры еще десяти государств планируют принять участие в учениях Rapid Trident-2018 в Украине. Учения планируются на вторую половину этого года По данным Минобороны, во Львовской области прошла первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018.

Источник: Politeka