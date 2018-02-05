Тысячи авто и миллионные штрафы: озвучены впечатляющие цифры “евроблях”

05.02.2018 14:40

Почти четверть миллиона автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно

С 1 января 2018 на территории Украины находится 425,4 тысячи автомобилей c европейской регистрации. Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

«По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. nранспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока – более 246,4 тыс. fвтомобилей», – говорится в сообщении ведомства.

Всего же за 2017 в Украину было ввезено более 958,5 тыс. автомобилей на евробляхах.

«Из них более 209,6 тыс. авто ввезено в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза», – отмечают в ДФС.

Больше всего авто было ввезено из Польши – 110,7 тысяч. Далее следует Литва – 51,7 тысяч авто и Германия – 19,8 тысяч авто. Замыкают пятерку лидеров Болгария – 14,1 тысяч авто и Чехия – 13,1 тысяч авто.

Также в течение 2017 года таможенники наложили штрафов на сумму более 165 миллионов гривен на автомобили на еврономерах.

«В целом, в течение 2017 таможнями ДФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 18394 протоколы, по которым применены 109,3 млн. грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) – 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн. гривен», – написали в ДФС.

Напомним, что одному из харьковских водителей выписали штраф в размере 300% от таможенной стоимости транспортного средства за управление автомобилем на литовских номерах. Сумма штрафа составила 639 тыс. грн.

Источник: Politeka