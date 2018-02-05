Украина в Давосе: между антикоррупционной борьбой и инвестициями

05.02.2018 12:16

В конце января Украина приняла участие в важном событии – Всемирном экономическом форуме. Отечественные бизнесмены и чиновники делали все, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов: участвовали в дискуссиях, выступали с докладами об инновациях, рассказывали об инвестиционных возможностях в частных разговорах. Президент Украины Петр Порошенко встретился с важнейшими международными партнерами – руководителями МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и лидерами разных стран мира. Центр общественного мониторинга и контроля подытожил результаты форума для Украины.





МВФ и Антикоррупционный суд

Одним из важнейших событий в Давосе была встреча Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард. Как отметил глава государства, с 2014 года МВФ предоставил нашему государству 8,7 млрд долларов финансовой поддержки. Чтобы их получить, власть выполнила ряд требований: реформировала полицию, создала антикоррупционные органы, начала изменения в судопроизводстве и тому подобное. За последние полгода была проведена также образовательная и пенсионная реформы, разработаны законы о приватизации и государственных закупках. Однако еще остается выполнить одно из ключевых требований МВФ – создать Антикоррупционный суд.

После переговоров Кристин Лагард заявила, что «встреча с Президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной», и она надеется на завершение обещанных реформ.

«Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо», – отметила директор-распорядитель МВФ, имея в виду Якова Смолия, кандидатуру которого на пост главы НБУ Президент уже внес на рассмотрение Верховной Рады.

В свою очередь Петр Порошенко подтвердил, что вопрос создания антикоррупционной инфраструктуры, в том числе антикоррупционного суда, обсуждался во время многих встреч в Давосе.

Международные партнеры

В Давосе Петр Порошенко обсудил дальнейшее сотрудничество Украины с рядом финансовых учреждений, в частности со Всемирным банком. По словам главы государства, результаты разговора с президентом организации Джим Йонг Кимом «позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее».

Украинская делегация также провела переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, предложив ему уделить больше внимания частному сектору и децентрализации в нашем государстве.

Кроме того, в Давосе Петр Порошенко встретился с президентами Польши и Литвы, премьер-министрами Хорватии и Великобритании, госсекретарем США, а также лидерами Балтийских и Балканских стран. С президентом Швейцарии Петр Порошенко обсудил важность активного взаимодействия по возвращению в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками. А с премьер-министром Нидерландов глава государства скоординировал усилия, направленные на наказание виновных в катастрофе МН-17.

Потенциальные инвесторы

Впервые в этом году на Всемирном экономическом форуме под лозунгом «Украина: Креативность. Инновации. Возможности» работал Украинский Дом. Там бизнесмены представили отечественные проекты в сферах искусственного интеллекта, блокчейна и науки о данных. В частности, настоящим хитом стали украинские интерактивные столы для ресторанов.

«Украинский дом в Давосе – это прекрасная возможность продемонстрировать мировой деловой и политической элите потенциал Украины в сфере новейших технологий и креативных индустрий», – объяснил исполнительный директор Ассоциации «ИТ Украины» Александр Кубраков.

В общем, по данным Администрации Президента, во время форума более 80 ведущих компаний мира обратились с предложением о встрече с украинской делегацией.

«Я горжусь тем, что в этом году впервые я получил много запросов от иностранных инвесторов с предложениями о встрече. Большое количество крупных игроков инвестиционного рынка. Этого никогда до сих пор не происходило», – подытожил Петр Порошенко во время «Украинского завтрака» в Давосе.

Большинство инвесторов, с которыми встретился Президент во время форума, хотели бы вложить средства в развитие портовой и дорожной инфраструктуры, пищевую и перерабатывающую отрасль, а также энергоэффективные технологии в Украине. Собственно, такая заинтересованность иностранных бизнесменов еще раз подтверждает тот факт, что Украина должна ускорить реформы, в частности в налоговой и агропромышленной отраслях.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля