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Украины массовой скупают б/у автомобили: рынок вырос в 2,4 раза
За январь месяц в Украине рынок б/у автомобилей вырос в 2,4 раза, о чем, как пишет replyua.net, в понедельник, 5 февраля сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром». Самым большим спросом на рынке подержанных авто пользуются транспортные средства европейского происхождения.
Таким образом, в сообщении говорится, что в сравнении с январем 2017-го - в январе 2018 года в Украине продажи импортных автомобилей с пробегом увеличились на 137 процентов – до 5 тысяч и 100 автомобилей. Отмечается, что в январе в Украине на учет было поставлено 11 тысяч и 787 легковых автомобилей, из них 5,1 тысячи импортированных машин, бывших в эксплуатации. Самым большим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили, изготовленные в Европе, из которых лидирующую позицию занимает Volkswagen. Граждане Украины приобрели 791 авто этой марки. Большой популярностью также пользуются автомобили марки Renault. Их в Украине приобрели в количестве 757 единиц. В тройку лидеров также вошла Skoda – 515 автомобилей.
Помимо прочего отмечается, что в ТОП-10 январского рейтинга первичного рынка автомобилей, бывших в употребении, вошли: «Форд» – 334 шт, «Опель» – 304 шт, BMW – 270 шт, «Ниссан» – 234 шт, «Тойотa» – 216 шт, «Ауди» – 203 шт., и «Пежо» – 192 шт.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, рынок, автомобиль
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