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Управления Пенсионного фонда в Украине будут ликвидированы

05.02.2018 11:15
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Управления Пенсионного фонда в Украине будут ликвидированы

Территориальные управления Пенсионного фонда в Украине будут ликвидированы, а вместо них появятся «агентские пункты» по обслуживанию граждан, передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель». Отмечается, что подобных пунктов вместо одного теруправления будет несколько, и в любом из них граждане Украины смогут оформить или переоформить пенсию. Местом расположения агентских пунктов станут банки, почтовые отделения и территории других организаций. В то же время, для них не предусмотрено создание отдельных офисов и заведений. 

Модернизация управлений Пенсионного фонда уже началась во Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Херсонской, а также Черкасской областях. В 2018 году планируется открытие 500 пунктов.

В Пенсионном фонде Украины пообещали, что после появления «агентских пунктов» канет в Лету обслуживание граждан исключительно «по месту регистрации». У инспектора любого агентского пункта всегда будет возможность получения доступа к «электронному пенсионному делу» своего посетителя. Основной целью реструктуризации является не только обеспечение удобства для граждан, но и существенная экономия на административных расходах. 



Теги: Украина, Донбасс, ликвидация, пенсионный фонд
 
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