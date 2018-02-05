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В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста»
Российские оккупанты начали сооружать железнодорожные пролеты на мосту через Керченский полив, соединяющие РФ с аннексированным Крымом.
В компании отметили: «Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн».
Данные конструкции собираются из заводских блоков на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами.
Отмечается, что скорость движения составляет около 45 миллиметров в минуту. Таким же способом на морских участках формировалось автодорожное полотно. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, строительство, мост, Керченский пролив
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