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В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста»

05.02.2018 13:15
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В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста»

Российские оккупанты начали сооружать железнодорожные пролеты на мосту через Керченский полив, соединяющие РФ с аннексированным Крымом.

В компании отметили: «Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн».

Данные конструкции собираются из заводских блоков на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами.

Отмечается, что скорость движения составляет около 45 миллиметров в минуту. Таким же способом на морских участках формировалось автодорожное полотно. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, строительство, мост, Керченский пролив
 
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