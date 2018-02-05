ВСУ несут потери на Донбассе: в МИД обратились к Западу из-за России

05.02.2018 11:00

Несмотря на формальное перемирие в АТО, боевики продолжают атаковать украинских военных

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество надавить на Россию, чтоб она начала выполнять Минские соглашения. Об этом в Twitter написала спикер ведомства Марьяна Беца.

"Настоятельно призываем партнеров усилить давление на Россию для соблюдения международного права и Минских соглашений", – сообщила Беца.

Так она отреагировала на нарушение режима прекращения огня в АТО, в результате чего пострадали украинские военные.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки украинские военные понесли потери на Донбассе. Было зафиксировано пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики применяли среди прочего и запрещенное "Минском" вооружение.

Напомним, за день до этого боевики также ударили из запрещенного оружия. "Горячей" всего было на Луганском направлении, там боевики час обстреливали силы ВСУ в районе Луганского. ВСУ понесли потери – двое раненных.

Как сообщалось, противник обстрелял и наблюдателей ОБСЕ. Патруль СММ, состоящий из шести человек на двух бронированных автомобилях, подвергся обстрелу вблизи контролируемого боевиками "ДНР" поселка Ясиноватая.

Источник: https://www.segodnya.ua