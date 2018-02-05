Зима еще будет: метеорологи предупредили о резких сюрпризах

05.02.2018 07:30

В ближайшие дни ожидаются дожди, на смену которым придут снег и морозы

Ближайшие сутки погода на большей части Украины будет определяться активными атмосферными фронтами. Погодные условия значительно ухудшатся, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в восточных, днем и в западных областях Украины небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Резкое понижение температуры ночью в западных, северных и центральных областях до 5-12° мороза, днем 1-7° мороза; на Закарпатье, юге и востоке стране ночью до 1-6° мороза, днем до 4° мороза – 1° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Уже со вторника метеорологи прогнозируют снегопады в западных, северных и восточных регионах Украины. На юге страны без осадков. Температура воздуха понизится местами до 13° мороза.

В Киеве в понедельник без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 8-10° морозу, днем до 4-6° мороза.

Напомним, по данным украинского Гидрометцентра, морозная погода со снегом вернется в Украину уже в течение ближайших трех-четырех дней.

Источник: https://www.segodnya.ua