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ЕС отказался вносить в планы своего расширения Украину, Молдову и Грузию
В ближайшем времени Евросоюз представит план своего расширения, где могут оказаться шесть Балканских стран. Как сообщает Голос Америки, Украину, Грузию и Молдову, которые заявляли о желании вступить в Евросоюз, в план не включили, передает vesti-ukr.com.
Скорее всего, перспективу членства в ЕС предложат Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Македонии. Сама стратегия будет обнародована 6 февраля в Брюсселе еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом. Издание отмечает, что новых членов ЕС примет в 2025 году.
В том случае, если Балканские страны действительно войдут в ЕС, то это будет самая большая волна расширения за 20 лет.
Ранее Йоханнес Хан заявлял, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдавии и Грузии. Однако ни тогда, ни сейчас он не делает никаких прогнозов по срокам. "Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь", - подчеркнул Хан.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе. В этом он рассчитывает на поддержку Польши и Литвы.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, расширение, Порошенко
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