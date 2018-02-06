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Кабмин предложил новое военное приветствие: "Слава Украине! - Героям слава!"

06.02.2018 21:52
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Кабмин предложил новое военное приветствие: "Слава Украине! - Героям слава!"

Кроме того, в распорядке дня военных появится час на национально-патриотическую подготовку. Кабинет министров Украины предложил ввести новое военное приветствие. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 7549. Теперь приветствие "Доброго здоровья" заменят на "Слава Украине! - Героям слава!", сообщает kp.ua/politics.

В пояснительной записке к документу говорится, что приветствие военные обязаны будут говорить во время вручения Боевого знамени воинскому подразделению.

- На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается словами "слава Украине", военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.

Помимо этого при обращении к министру обороны и его заместителям предлагается добавлять слово "товарищ".



Теги: Украина, Донбасс, законопроект, военнослужащий, Кабмин, Верховная Рада, приветствие
 
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