Минздрав расширил список бесплатных лекарств

06.02.2018 13:00

Минздрав Украины утвердил новый реестр препаратов программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с минимальной оплатой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Укринформ.

"В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 – иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов и 43 производителя. Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа — Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препарата). Всего в программе 23 действующих вещества", - говорится в сообщении.

Таким образом по сравнению с прежним перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 – для диабета II типа, на 3 – для лечения бронхиальной астмы.

Всего в новом реестре препаратов, участвующих в программе "Доступные лекарства", насчитывается 239 торговых названий, из них 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет.

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.