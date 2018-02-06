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Нардеп: Экс-регионал в сговоре с ФСБ уничтожил 20 танков ВСУ
Компания народного депутата из группы «Воля народа» Александра Пономарева «Агринол» по указанию ФСБ РФ поставляла некачественное моторное масло для военной техники ВСУ. Об этом с трибуны Верховной Рады рассказал нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев, передает inforesist.org.
По словам парламентария, по данному факту открыто уголовное производство. По ходатайству следователей суд постановил изъять документацию у компании.
Депутат показал решение суда и зачитал его текст, который свидетельствует о том, что должностные лица Минобороны в сговоре со спецслужбами и разведкой РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, поставляли некачественное масло для украинской военной техники, что привело к остановке более 20 танков.
Кроме того, в Славянске Донецкой области 27 января 2017 года сгорел склад с 350 тоннами этого масла.
Напомним, СБУ подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла для танков по указанию российских спецслужб. Компания, которая поставляет это масло, связана с народным депутатом Александром Пономаревым, о чем свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 10 января.
«По материалам уголовного производства должностные лица Минобороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, совершают действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины путем закупки для нужд ВСУ моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства», — сказано в мотивировочной части судебного решения.
В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие «Агринол» изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.
По результатам испытаний, проведенных в июне 2017 года, установлено, что масло не соответствует нормативным требованиям, что приводит к образованию золы, нагара во время эксплуатации двигателей и как результат выход их из строя.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, ФСБ, Верховная Рада, ВСУ, Минобороны
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