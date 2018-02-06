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Невістка Порошенка про відпустку президента на Мальдівах: він заслуговує на такий відпочинок

06.02.2018 20:46
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Невістка Порошенка про відпустку президента на Мальдівах: він заслуговує на такий відпочинок

Президент України Петро Порошенко дуже багато працює і заслуговує на відпустку на Мальдівах, заявила його невістка Юлія Порошенко в інтерв’ю агентству «ЛІГАБізнесІнформ».
«Я просто бачу, як людина (Петро Порошенко – ред.) працює. Коли у мене народилися діти, я, звичайно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я о третій, о четвертій годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він о восьмій-дев’ятій виїжджав знову на роботу. Тобто він реально дуже-дуже багато працює. Мені здається, що він заслуговує на такий відпочинок, щоб його ніхто не чіпав... Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити», – сказала Юлія Порошенко.
У розслідуванні програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти розповіли про таємну поїздку президента України Петра Порошенка у відпустку на Мальдіви.
Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень. У відповіді на запит програми «Схеми» в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок»: «Цю поїздку він оплатив сам зі власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

Источник radiosvoboda.



Теги: Донбасс, Мальдивские Острова, отдых, Порошенко
 
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