СМИ: Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП

06.02.2018 21:02

Елену Зайцеву признают виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия в Харькове, но смягчающее обстоятельство будет принято во внимание. Об этом сказано в обвинительном акте. В том числе, Зайцеву обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель шести человек. Девушка находилась за рулем технически исправного авто и на перекрестке столкнулась с Volkswagen Touareg, водителем которого был Геннадий Дронов.

Стоит отметить, что о смягчающих обстоятельствах сообщала адвокат Зайцевой. В том числе, ее родственники отправили банковские переводы семьям погибших в аварии. Имеется в виду сумма в 50 тысяч гривен. Однако родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало прилагать к материалам дела.

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