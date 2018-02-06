Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинский футбольный клуб из Донецка отметили флагом "ДНР" перед матчем: в соцсетях громкий скандал из-за ФК из Казахстана

06.02.2018 19:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский футбольный клуб из Донецка отметили флагом "ДНР" перед матчем: в соцсетях громкий скандал из-за ФК из Казахстана

В социальных сетях разразился скандал из-за футбольного клуба "Кайсар" из Казахстана, который разместил на своей странице в социальной сети Instagram календарь контрольных матчей, в котором пометил футбольный клуб из Донецка "Олимпик" под флагом боевиков "ДНР".

Пользователи соцсетей заметили казахскую ошибку, однако пресс-служба футбольного клуба поспешила удалить страницу. При этом пользователи все же успели сделать скриншот изображения, обвинив казахов не просто в ошибке, а в сознательной провокации.

При этом позже клуб опубликовал новое расписание, где донецкий "Олимпик" был обозначен флагом Украины. Игра назначена на 9 февраля: товарищеский поединок пройдет в рамках подготовки клубов к возобновлению футбольного сезона в своих странах.

Источник: dialog.ua



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Казахстан, флаг, футбольный клуб, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх