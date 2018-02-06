Украинский футбольный клуб из Донецка отметили флагом "ДНР" перед матчем: в соцсетях громкий скандал из-за ФК из Казахстана

06.02.2018 19:59

В социальных сетях разразился скандал из-за футбольного клуба "Кайсар" из Казахстана, который разместил на своей странице в социальной сети Instagram календарь контрольных матчей, в котором пометил футбольный клуб из Донецка "Олимпик" под флагом боевиков "ДНР".

Пользователи соцсетей заметили казахскую ошибку, однако пресс-служба футбольного клуба поспешила удалить страницу. При этом пользователи все же успели сделать скриншот изображения, обвинив казахов не просто в ошибке, а в сознательной провокации.

При этом позже клуб опубликовал новое расписание, где донецкий "Олимпик" был обозначен флагом Украины. Игра назначена на 9 февраля: товарищеский поединок пройдет в рамках подготовки клубов к возобновлению футбольного сезона в своих странах.

Источник: dialog.ua