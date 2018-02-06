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В Украине началась регистрация на ВНО
Во вторник, 6 февраля, в Украине началась регистрация для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Укринформ.
"Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице будет размещена информация про выбранные предметы для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования", - идет речь в сообщении.
Аналогом информационной страницы является мобильное дополнение «Мое ВНО», которое предоставляет возможность участникам тестирования получить информацию о проведении ВНО на собственное мобильное устройство.
Как отмечается, регистрация на участие в ВНО продлится до 19 марта. Те, кто намеревается сдавать ВНО, должны сформировать и распечатать регистрационную карточку с помощью специального сервиса. После этого участник оценивания должен сформировать комплект регистрационных документов, который подает в свое учебное заведение.
Теги: Украина, регистрация, ВНО
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