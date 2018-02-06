В Украине начинается оттепель

06.02.2018 17:41

Погода в ближайшие сутки, 7 февраля, не претерпит существенных изменений. По всей территории Украины будет морозно, местами температура опустится до -20 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Ночью 7 февраля морозы еще удержатся и будут где-то такие же, -8...-14 градусов, местами на западе -15...-20, на юге -1...-6 градусов", — рассказала синоптик.

При этом днем ​​7 февраля температура воздуха повысится и составит от -4 градусов мороза до 1 тепла, а на юге +1...+4 градуса.

Осадки маловероятны, однако прогнозируют ночью и утром гололедицу на дорогах.

В Киеве в ночь на среду -9...-12 градусов, днем ​​7 февраля потеплеет до 0...-2 градусов мороза.

Прогноз погоды на среду, 7 февраля, в городах Украины:

Ужгород — + 5...+7

Львов — 0...-2

Ивано-Франковск — -1...-3

Тернополь — -1...-3

Черновцы — 0...-2

Хмельницкий — -1...-3

Луцк — -1...-3

Ровно — -1...-3

Житомир — -1...-3

Винница — 0...-2

Одесса — +3...+5

Николаев — +5...+7

Херсон — +4...+6

Симферополь — +4...+6

Кропивницкий — +1...+3

Черкассы — +1...+3

Чернигов — -2...-4

Сумы — -3...-5

Полтава — -1...+1

Днепр — +2...+4

Запорожье — +2...+4

Донецк — +1...+3

Луганск — 0...+2

Харьков — -1...+1

Киев — -1...-3