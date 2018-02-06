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В Украине начинается оттепель

06.02.2018 17:41
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В Украине начинается оттепель

Погода в ближайшие сутки, 7 февраля, не претерпит существенных изменений. По всей территории Украины будет морозно, местами температура опустится до -20 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Ночью 7 февраля морозы еще удержатся и будут где-то такие же, -8...-14 градусов, местами на западе -15...-20, на юге -1...-6 градусов", — рассказала синоптик.
При этом днем ​​7 февраля температура воздуха повысится и составит от -4 градусов мороза до 1 тепла, а на юге +1...+4 градуса.
Осадки маловероятны, однако прогнозируют ночью и утром гололедицу на дорогах.
В Киеве в ночь на среду -9...-12 градусов, днем ​​7 февраля потеплеет до 0...-2 градусов мороза.
Прогноз погоды на среду, 7 февраля, в городах Украины:
Ужгород — + 5...+7
Львов — 0...-2
Ивано-Франковск — -1...-3
Тернополь — -1...-3
Черновцы — 0...-2
Хмельницкий — -1...-3
Луцк — -1...-3
Ровно — -1...-3
Житомир — -1...-3
Винница — 0...-2
Одесса — +3...+5
Николаев — +5...+7
Херсон — +4...+6
Симферополь — +4...+6
Кропивницкий — +1...+3
Черкассы — +1...+3
Чернигов — -2...-4
Сумы — -3...-5
Полтава — -1...+1
Днепр — +2...+4
Запорожье — +2...+4
Донецк — +1...+3
Луганск — 0...+2
Харьков — -1...+1
Киев — -1...-3



Теги: Донбасс, оттепель, прогноз погоды
 
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