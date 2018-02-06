В Украине не осталось регионов, где бы не фиксировали заболевания корью

06.02.2018 16:59

В Украине с начала 2018 года корью заболели 3 тыс. 554 человека. Об этом сообщил генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Владимир Курпита во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает 112.ua.

"По состоянию на 2 февраля ситуация продолжает оставаться напряженной. За пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек – 295 взрослых и 635 детей. Это на 7% больше, чем за предыдущую четвертую неделю. Всего за 2018 год 3 тыс. 554 человека заболели корью – 1 тыс. 165 взрослых и 2 тыс. 389 детей. Среди них 2 тыс. 345 больных госпитализированы", - отметил он.

Также Курпита подтвердил летальный случай в Ивано-Франковской области, когда от кори погибла 25-летняя женщина.

"С начала года от осложнений кори умерло четыре человека – двое детей и двое взрослых", - сообщил он.

Всего в Украине зафиксировано 804 случая заболевания корью в Ивано-Франковской области, 640 случаев в Одесской области, 549 – в Закарпатской области, 444 – в Черновицкой и 242 случая во Львовской области.

Наименьшее количество заболевших в Черниговской области – один человек, в Харьковской, Луганской и Сумской областях – по два человека, в Ровенской – три человека, а в Житомирской – восемь человек.

Также он подчеркнул, что по состоянию на 2 февраля не осталось ни одного региона Украины, где бы не было заболевших корью.

Напомним, что в Украине в течение 2017 года вдвое вырос уровень вакцинации против кори по сравнению с 2016 годом.

Как сообщали "Вести," в МОЗ уверяют, что врачам на местах до сих пор запрещают ставить инфекционные диагнозы. ЮНИСЕФ закупил для Украины вакциону от кори, которая прибудет в Украину в конце февраля.