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В Украине ожидается резкое ухудшение погоды

06.02.2018 15:30
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В Украине ожидается резкое ухудшение погоды

В результате влияния активного циклона 8 и 9 февраля на территории Украины ожидаются сложные погодные условия, сообщает ТСН.
Так, уже в четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.
Уже 9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях следует ожидать сильный снег или даже метель и налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.
В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в пятницу будет идти сильный дождь и мокрый снег, которые принесут с собой гололед и налипание мокрого снега.
В ночь на 9 февраля на Левобережье также усилится ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/сек.



Теги: Украина, погода, циклон
 
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