Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине запретили российскую книгу о самогоноварении

06.02.2018 13:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине запретили российскую книгу о самогоноварении

Издание "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" и еще несколько российских книг были запрещены для ввоза на территорию Украины.

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину издания "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" и еще несколько российских книг.

Об этом говорится в перечне запрещенных книг, обнародованном на сайте ведомства, передают Українські Новини.

Таким образом, запрещены для ввоза книги: По ту сторону вдохновения (Юрий Поляков), Патриот (Андрей Рубанов) и Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки.

Книги были изданы ООО Издательство АСТ (Москва, Россия).

Напомним, с начала года Госкомтелерадио разрешило ввезти в Украину около 9000 наименований издательской продукции. В то же время 221 книга получила отказ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, книга, запрет, самогон, ГОСТ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх