В Украине запретили российскую книгу о самогоноварении

06.02.2018 13:29

Издание "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" и еще несколько российских книг были запрещены для ввоза на территорию Украины.

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину издания "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" и еще несколько российских книг.

Об этом говорится в перечне запрещенных книг, обнародованном на сайте ведомства, передают Українські Новини.

Таким образом, запрещены для ввоза книги: По ту сторону вдохновения (Юрий Поляков), Патриот (Андрей Рубанов) и Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки.

Книги были изданы ООО Издательство АСТ (Москва, Россия).

Напомним, с начала года Госкомтелерадио разрешило ввезти в Украину около 9000 наименований издательской продукции. В то же время 221 книга получила отказ.