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Верховная Рада придумала, как жестко ответить Польше на нашумевший “антибандеровский” законопроект
Верховная Рада Украины примет свой документ в ответ на скандальные поправки поляков к закону "О национальной памяти". С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Андрей Парубий. Об этом сообщает “Диалог.UA”.
Стоит отметить, что на днях Сейм Польши в последнем чтении принял весьма сомнительный законопроект. Под угрозой тюремного заключения (до 3 лет) он запрещал возлагать на Польшу вину за преступления Второй мировой войны, а также отрицать преступления украинских националистов в этот непростой период. Со слов Парубия, в ответ на эти правки Верховная Рада примет “жесткое” постановление-ответ полякам “на 1,5 страницы”. Что конкретно будет содержаться в документе, он не сообщил, но отметил, что согласован со всеми фракциями и украинским МИД. Документ будет вынесен на голосование 6 февраля.
Теги: Донбасс, закон, Польша, Верховная Рада
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