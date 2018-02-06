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Военную Нацгвардии, шпионившую на РФ, приговорили к 4 годам
Соломенский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы военнослужащую Нацгвардии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины, передает pravda.com.ua.
По данным спецслужбы, осужденную, которая работала техником-оператором отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии, завербовал генштаб вооруженных сил РФ во время ее визита к сестре, которая живет в Москве.
СБУ выяснила, что после этого женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну.
Правоохранители задержали ее в октябре 2017 года.
"Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в деяниях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, измена, СБУ, шпионаж, нацгвардия
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