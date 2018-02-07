Берегите деньги, будет удар: в НБУ наконец раскрыли правду

07.02.2018 16:41

Национальный банк Украины сообщил, какой будет инфляция, и какого подорожания следует ожидать в 2018 году

Согласно, отчету НБУ за январь, нынешнем году инфляция в Украине будет оставаться высокой, а на конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.

При этом особенно сильным будет подорожание продуктов с высокой степенью обработки.

Отмечается, что росту инфляции будет способствовать дальнейший рост доходов населения.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций.

Предполагается, что многие товары получат инфляционную “наценку” из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Отмечается, что цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную “бензиновую” или транспортную составляющую.

В Нацбанке надеются, что в дальнейшем снижение инфляции будет определяться жесткой монетарной политикой, увеличением предложения продуктов.

Отметим, в украинском правительстве уже практически открыто признаются в том, что МВФ поставило крест на Украине. Эксперты отмечают, что в фонде уже не верят в наши реформы и даже в наши желания платить по долгам. При этом, даже в случае, если не удасться договориться с МВФ о продолжении программы, украинцам в любом случае придется отдавать долги. А это может привести к катастрофическим последствиям.

«Первый – курс гривны останется на прежнем уровне, но золотовалютный запас значительно обеднеет, поскольку за счет него и будут удерживать стабильность нацвалюты. Второй – серьезная девальвация гривны до 35 грн и инфляция. Для правящей верхушки власти все эти варианты невыгодны в предвыборный год », – уверены эксперты.

Источник: Politeka