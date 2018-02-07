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Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
Оккупанты «ЛНР» готовы в случае эскалации конфликта эвакуировать только женщин и детей.
Глава оккупационной администрации города Кировск в Луганской области Геннадий Карцев отметил: «[Мы готовы] и к эвакуации в том числе. Но главное, мы готовы к защите. Мы должны защищать землю, а не убегать с нее. Эвакуировать мы можем только в крайнем случае женщин и детей. Мужское население должно защищать свою землю».
По его словам, в районе оккупированного Кировска в целом соблюдается режим прекращения огня. Вчера «ЛНР» провела масштабные учения в Кировске «для налаживания взаимодействия служб города с силовиками и народной милицией». Для этого при «администрации» Кировска был создан оперативный штаб, в который вошли ответственные за эвакуацию и местные перевозчики.
В то же время, «ЛНР» не планирует эвакуировать жителей прифронтовых территорий. Карцев добавил: «Эвакуировать население с линии соприкосновения невозможно. Прежде всего мы должны создать линию обороны посредством мужского населения, а женщин и детей нужно максимально вывезти в безопасное место».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ЛНР, АТО, боевики
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