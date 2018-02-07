Более 60 гранат обнаружены в подвале бывшего спорткомплекса в прифронтовом Новолуганском

07.02.2018 18:20

Более 60 гранат и более 4 тысяч патронов обнаружены в подвале бывшего спортивного комплекса в прифронтовом поселке Новолуганское, - сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Донецкой области.

Сегодня ночью сотрудники подразделения приданных сил полиции "Днепр-1" во время патрулирования прифронтового населенного пункта обнаружили около заброшенного здания спорткомплекса растяжку.

На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Полицейские окружили прилегающую территорию и обследовали ее на наличие других опасных предметов.

При обследовании были замечены 4 мешка с подозрительными предметами. В течение нескольких часов правоохранители охраняли взрывоопасную находку от посторонних лиц.

В результате совместной работы сотрудников полиции и ГСЧС из подвального помещения было изъято 57 гранат Ф-1, 4 гранаты РГД-5, 50 запалов и 4245 патронов калибром 5,45 мм.

Опасная находка находилась на расстоянии не более 100 метров от жилого сектора, а вблизи расположено футбольное поле, где в свободное от учебы время играют дети.