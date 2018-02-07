Историческая правда не устанавливается законами. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, комментируя принятие в Польше закона об Институте национальной памяти, который в Украине получил название "антибандеровский".

"Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Безразлично – своих или чужих. Неважно – в Варшаве, Киеве или другом месте", – написал Климкин.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она либо есть, либо ее нужно искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут", – добавил он.