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Готовьтесь! Грядет существенное подорожание цен на продукты и услуги
Текущий год ознаменуется в Украине значительным подорожанием стоимости продуктов, товаров, а также услуг – примерно на 9%.
Как передает replyua.net, соответствующая информация представлена в официальном отчете Национального банка Украины. Вместе с тем, нынешние темпы инфляции, в соответствии с прогнозами экспертов, будут сохраняться до середины 2019 года. Отмечается, что до конца года подорожание хлеба, колбас, кондитерских изделий, консервов и рыночных услуг составит примерно 8,2%.
В Нацбанке считают, что среди главных причин инфляции – это весомое подорожание в прошлом году сырых продуктов, которые служат сырьем для продуктов базовой инфляции. Суть еще одной причины подорожания – это рост социальных стандартов и размера заработных плат. Одновременно с этим, прогнозируется рост сырьевых продуктов питания на 4,6%.
До нового урожая каждый квартал их цена будет расти на 2,5%. Например, до лета картошка будет стоить копеек на 50 дороже. Яблоки подорожают до 17-18 гривен за килограмм, а свинина до 115 гривен за один килограмм.
Теги: Донбасс, подорожание, услуги, цены, продукты
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