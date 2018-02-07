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Гривна отвоевала у доллара солидную сумму. Что уж говорить о евро: свежие данные

07.02.2018 14:50
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Гривна отвоевала у доллара солидную сумму. Что уж говорить о евро: свежие данные

Курс продажи наличного доллара упал более чем на 25 копеек. Евро при этом подешевело более чем на 42 копейки. Днем ранее наблюдалась аналогичная тенденция, передает Корреспондент.

Курс продажи наличного доллара сегодня, 7 февраля, в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению предыдущим днем на 25,8 копеек до 27,5532 UAH/USD, курс покупки - на 29,4 копеек до 27,1882 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Как отмечается, средний курс покупки евро понизился на 47,14 копеек до 33,5182 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,25 копеек до 34,2012 UAH/EUR.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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