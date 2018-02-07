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Из обвинительного акта Зайцевой «исчезли» опиаты

07.02.2018 12:00
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Из обвинительного акта Зайцевой «исчезли» опиаты

По информации корреспондентов ТСН, из текста обвинительного акта виновницы дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой «исчезли» упоминания об опиатах, которые были обнаружены в ее организме после аварии, сообщает replyua.net. Вместе с тем, в прокуратуре подтвердили факт невозможности доказать наркотическое опьянение.

При этом в обвинительном акте следствие считает виновными обоих участников ДТП. Согласно заключению следователя, Зайцева на скорости, которая разрешенной, выехала на перекресток уже на желтый сигнал светофора. Кроме того, Дронову инкриминируется выезд на желтый, а также то, что он не заметил авто Зайцевой. 

Во время заседания суда адвокаты Зайцевой не имели ничего против слушания дела по существу, а защита Дронова считает, что начинать преждевременно. Участниками заседания также стали родственники всех погибших: Александра Евтеева, Нины Кобысевой, Аллы и Анастасии Сокол, Натальи Умаевой, Дианы Берченко. Также на заседание пришел и один из раненых в результате аварии – Юрий Неудачин, а также родственники других пострадавших. 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, авария, ДТП
 
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