Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей

07.02.2018 18:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей

В Харькове суд оставил под стражей обоих водителей-участников смертельной аварии на улице Сумской. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, во время сегодняшнего заседания Киевский райсуд Харькова продлил Елене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля 2018 года.

Кроме этого, суд принял к рассмотрению обвинительный акт по делу и назначил первое заседание по существу на 14:00 понедельника, 19 февраля.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх