Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей

07.02.2018 18:55

В Харькове суд оставил под стражей обоих водителей-участников смертельной аварии на улице Сумской. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, во время сегодняшнего заседания Киевский райсуд Харькова продлил Елене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля 2018 года.

Кроме этого, суд принял к рассмотрению обвинительный акт по делу и назначил первое заседание по существу на 14:00 понедельника, 19 февраля.

Источник: https://from-ua.com